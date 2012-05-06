Горить Ялтинський заповідник

Сьогодні сталася пожежа на території Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника в районі південнобережного селища Нікіта.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби МНС України, полум'ям охоплено щонайменше 1,5 гектара лісу.

Інформація про пожежу надійшла о 11:25. На боротьбі з вогнем задіяно 88 осіб. До гасіння пожежі залучено 17 одиниць техніки. Крім того, задіяно вертоліт МНС Мі-8. Додатково до місця пожежі відправлено 330 осіб - бійців МНС і солдатів, зазначили в прес-службі.