На Житомирщині нарахували 9 офіційних мільйонерів

У Житомирській області доходи за 2011 рік в сумі понад 1 млн грн задекларували 9 осіб - на загальну суму 190 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у Державній податковій службі області.

«Аналіз поданих декларацій свідчить про позитивні зміни в ментальності наших громадян»,- наголошується у повідомленні.

Доходи за минулий рік задекларували 11 тис жителів області, у тому числі понад 3 тис державних службовців, що на 38% більше, ніж за 2010 рік.

Загальна сума задекларованих доходів - понад 337 млн грн. У середньому на одну декларацію припадає 26 тис грн.

На кінець березня цього року Державна податкова служба зареєструвала в цілому по Україні 300 осіб з доходами понад 1 млн грн у 2011 році.