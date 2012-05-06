Вертоліт Мі-8 вісімнадцять разів скидав воду на палаючий ялтинський заповідник

Пожежу в Ялтинському заповіднику локалізовано.

Співробітники МНС локалізували пожежу в Ялтинському гірничо-лісовому природному заповіднику. Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби МНС України, з полум'ям боролися понад 140 пожежників і лісничих, задіявши 19 одиниць техніки. Вертоліт Мі-8 вісімнадцять разів скидав воду. Як повідомляв УНІАН, 1,5 гектару лісу горіло сьогодні в заповіднику неподалік селища Нікіта.

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