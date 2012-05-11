Журналісти тепер можуть скаржитися Януковичу через Facebook

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

За словами прес-секретаря Президента, керівника групи Дарії Чепак, програма «Відкрита розмова» відкрила сторінку у Facebook.

За її словами, на сторінці публікується вся інформація щодо діяльності програми «Відкрита розмова». Також діятиме віртуальна приймальня для оформлення звернень до міжвідомчого комітету з оперативного реагування на конфлікти за участю представників ЗМІ.

«Головна мета виходу «Відкритої розмови» у соціальні мережі - забезпечити зворотний зв’язок, обмін думками між журналістами та експертами щодо питань роботи ЗМІ», - сказала Д.Чепак.

Вона зазначила, що у планах розвитку сторінки: опитування відвідувачів та обговорення актуальних питань, що стосуються роботи журналістів; розміщення корисної інформації, яка може стати в пригоді як представникам ЗМІ, так і тим, хто з ними співпрацює.

«Я дуже сподіваюся, що Facebook-товариство братиме активну участь в обговоренні тем, які є в компетенції програми. Маю надію, що на цій сторінці висловлюватимуться корисні пропозиції та креативні думки», - підкреслила Д.Чепак.