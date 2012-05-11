СБУ знайшла на шахті саморобний електровоз

Це сталося на одному з державних вугільних підприємств Луганської області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що в 2011 році між вуглевидобувним підприємством і комерційною структурою було укладено угоду про придбання електровоза вартістю 780 тис. грн для виробничих потреб однієї із шахт. Відповідно до угоди, оплату за обладнання покупець мав здійснити протягом 90 робочих днів після його постачання. Однак посадовці гірничого підприємства перерахували фірмі кошти за обладнання в повному обсязі ще за три місяці до його фактичного отримання.

Згідно з «Положенням про вхідний контроль якості обладнання і матеріалів, які надходять на відокремлені вугільні підрозділи», усе придбане устаткування підлягає контролю з боку спеціальної комісії, до складу якої входять посадові особи підприємства. Ця комісія прийняла електровоз до експлуатації та підписала відповідний акт.

Однак за ініціативою СБУ обладнання було перевірено фахівцями Державної гірничотехнічної інспекції у вугільній промисловості. З’ясовано, що куплений електровоз не є заводським виробом – його зібрано в кустарних умовах зі старих комплектуючих. Технічна документація та дозвіл Держгірпромнагляду України на його використання відсутні. Зважаючи на те, що більшість шахт регіону є об’єктами підвищеної небезпеки з причин виділення газу метану та вугільного пилу, використання гірничошахтного обладнання невідомого походження становить потенційну загрозу для безпеки людей, які мають з ним працювати.

Експлуатацію контрафактного електровоза заборонено.

За фактом розтрати державних коштів у сумі 780 тис. гривень, вчиненої посадовцями вуглевидобувного підприємства шляхом зловживання службовим становищем, Служба безпеки України порушила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває слідство.