Богатирьова вважає неприпустимою меддопомогу "по-горлівськи"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на прес-конференції.

«Такий випадок, який стався у Горлівці, є дуже прикрим, і вважаю неприпустимою поведінку медичних працівників, які у той день чергували на станції швидкої допомоги... Протягом 1-2 діб ми повністю дамо інформацію по цьому випадку», - сказала Р.Богатирьова.

Вона наголосила, що напередодні цього випадку до цієї станції швидкої допомоги було декілька викликів про необхідність надання медичної допомоги, які не підтверджувалися.

«І в цей день, коли хлопчик дійсно потребував допомоги і своїми силами викликав допомогу, працівники «швидкої» абсолютно безпідставно ще й насварили хлопця», - наголосила Р.Богатирьова.

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Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області прокуратура Центрально-міського району Горлівки проводить перевірку за фактом ненадання своєчасної медичної допомоги дитині працівниками «швидкої».

7-річний хлопчик упав на балконі квартири і склом травмував руку, після чого намагався викликати швидку допомогу, проте працівники медустанови не сприймали серйозно телефонні виклики від малолітнього. В результаті карета швидкої допомоги приїхала лише після того, як її викликали дорослі.

Місцеві ЗМІ уточнили, що лікарі швидкої допомоги в Горлівці проігнорували 13 викликів хлопчика. Він зміг сам вибратися з квартири, а в тамбурі його знайшла мама, яка повернулася з роботи. Лише після її дзвінка швидка допомога приїхала через 10 хвилин. Хлопчика направили до обласної лікарні, де хірурги пришивали йому руку 4 години.