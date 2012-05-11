Як перевезти дитину через кордон

Тільки з початку року співробітники Держприкордонслужби відмовили у пропуску 1384 маленьким українцям.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Як йдеться у повідомленні, більшість з них, а саме 721 дитину, не пропущено через відсутність доручень одного, або навіть обох батьків, 560 дітей намагалися перетнути кордон за недійсними чи неправильно оформленими документами.

Держприкордонслужба України нагадує батькам та організаторам, які планують поїздку дітей за кордон, про необхідність уважніше ставитися до оформлення документів на них. З цих питань прикордонники радять громадянам консультуватися з туристичними фірмами, послугами яких вони користуються, також цю інформацію можна отримати на веб-сайті прикордонного відомства dpsu.gov.ua, або за телефоном: 527-63-63.

Основними причинами відмов у пропуску залишаються відсутність доручень від батьків, які потрібні у разі, коли дитину супроводжує лише один з батьків, або уповноважена ними особа. Крім того, серед причин не пропуску є недійсні документи для закордонних поїздок, відсутність документів на право перетинання кордону, відсутність фото дітей в документах батьків, закінчення терміну дії паспорта, технічна несправність документа.

Також нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства України, неповнолітні громадяни України можуть виїжджати з України за наявності проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків. При цьому у паспорти батьків з 5- річного віку дітей вклеюються фотокартки.

Крім того, відповідно до правил перетинання державного кордону громадянами України, виїзд за межі України неповнолітніх громадян України здійснюється:

за нотаріально посвідченою згодою батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі;

без нотаріально посвідченої згоди одного з батьків:

якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;

якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин України, що не досяг 16-річного віку, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві України за кордоном;

у разі пред'явлення документів або їх нотаріально посвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

Держприкордонслужба також звертає увагу на особливості виїзду дітей – громадян України до Російської Федерації: діти – громадяни України до 16 років можуть перетинати державний кордон за наявності свідоцтва про народження;