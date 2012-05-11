Литвин пропонує вибивати борги на законних підставах

Про це написав голова Верховної Ради України Володимир Литвин на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, з 2009 року йдеться про необхідність ухвалення відповідного закону. Як нагадав В.Литвин, “була навіть створена робоча група у Міністерстві юстиції з розробки законопроекту про колекторську діяльність, але окремого закону так і не було прийнято”.

В.Литвин повідомив, що останнім часом у парламенті було зареєстровано два законопроекти щодо колекторської діяльності: один з них (№ 9379) запроваджує тимчасову заборону надання колекторських послуг щодо фізичних осіб-боржників, а другий (№ 9594) пропонує внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення на фінансових ринках України системи захисту користувачів фінансових послуг.

Як зауважив В.Литвин, на думку ініціатора внесення законопроектів, їхнє ухвалення сприятиме створенню надійної держаної системи захисту прав споживачів фінансових послуг.