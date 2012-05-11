Ще одна область України ввійшла до європейської асамблеї

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної ради, відповідне рішення було ухвалене 10 травня в Одесі у ході засідання Бюро Асамблеї.

Луганську область на засіданні представляє перший заступник голови обласної ради Євген Харін. Регіон увійшов до європейської організації у статусі спостерігача.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Луганська облрада ухвалила рішення про подання заявки на вступ до Асамблеї європейських регіонів.

21 грудня 2011 року Луганська область вступила до Асоціації Європейських прикордонних регіонів у рамках її участі в трансграничній організації Єврорегіон «Донбас». До обов'язків Луганської області як члена Асоціації входитиме сплата членських внесків раз на рік у розмірі 1,35 тис. євро.

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Довідка УНІАН. Асамблея європейських регіонів (Assembly of European Regions, AER) заснована в 1985 році і входить до структури громадських інституцій Ради Європи. До складу Асамблеї входять 270 регіонів Європи і 34 країни-учасниці Ради Європи. Україна представлена шістьма областями: Донецькою, Кіровоградською, Херсонською, Київською, Львівською і Одеською.

Асоціація Європейських прикордонних регіонів (Association of European Border Regions, AEBR) створена в Європі в 1971 країнами, прикордонні регіони яких у минулому були об'єднані спільною історією, культурою й іншими чинниками. Членами AEBR на даний час є 90 із 115 реально діючих європейських прикордонних регіонів (єврорегіонів).

Єврорегіон «Донбас» створено 29 жовтня 2010 року. Він включає Луганську і Донецьку (Україна), а також Ростовську (РФ) області. На його території в 153 тис кв. км проживають 11,5 млн. чоловік.