Урочистості на батьківщині Щербицького очолить губернатор

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської ОДА.

Зал пам'яті радянського державного діяча, першого секретаря ЦК КПУ В.Щербицького буде розташований у Верхньодніпровському районному історико-краєзнавчому музеї.

«За роки, коли Володимир Щербицький перебував на вищих керівних постах, майже у чотири рази зріс економічний потенціал СРСР. Обсяги промислового виробництва зросли майже у п'ять разів. Практично удвічі збільшилася за цей час продукція сільського господарства. Чисельність населення України зросла із 43,1 млн у 1961 році до 52 млн у 1990 році», - повідомляє прес-служба ОДА.

На площі ім. Щербицького відбудеться урочисте покладання квітів до його пам'ятника і святковий мітинг.

*** В.Щербицький народився у 1918 році у Верхньодніпровську в родині робітника. Отримав спеціальність інженера-механіка у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті.

З 1946 по 1965 рік працював на керівних партійних посадах у Дніпропетровській області, майже 10 років очолював Раду міністрів УРСР (1961-1963 і 1965-1972), 17 років був першим секретарем ЦК КПУ (1972-1989).