Аеропорт в Жулянах відкриють 17 травня (фото)

Фасад 3-поверхового терміналу у формі веселки готовий. Готова й парковка, яка, обіцяють в аеропорту, коштуватиме 10 грн за годину. Пропускна спроможність терміналу 320 пасажирів на годину, повідомляє Сегодня.

Всередині вже змонтували 4 ресторани, 5 барів, три магазини Duty free, 2 кімнати матері і дитини, магазини, звичайний і бізнес-зал, аптечний кіоск, відділення, ліфти, ескалатори.

Головною родзинкою терміналу обіцяє стати величезний хол-атриум зі скляним дахом і підлогою з білосніжної плитки.

«Ми б відкрили термінал раніше, якби місто зробило під'їзну дорогу до терміналу від Повітрофлотського проспекту. Але навіть до 17 травня ми не впевнені, що її закінчать, — розповів директор «Майстер-авіа», інвестора будівництва Олексій Яковец. — Зараз в терміналі йде тестування всіх агрегатів, мереж, комунікацій, моделюються збійні ситуації, наприклад, коли зникне електрика. З понеділка 300 студентів пройдуть весь цикл пасажирів».

Відлетіти з Жулян можна буде до Москви, Тбілісі, Стамбула, а також в 15 напрямів лоукоста і по Україні.