Експерт лякає, що в Україні може бути гірше, ніж у Греції

Як повідомляє Gazeta.ua , таку думку в ефірі телеканалу ТВі висловив голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.

Експерт підкреслив, що проблеми в грецькій економіці розпочалися після проведення Олімпіади - і їх результати пожинає сьогодні не лише Греція, а й вся Європа.

"Важко говорити, де більша корупція — в Греції була у 80-му році, коли вони готували Олімпіаду, чи у нас. Але тоді греки витратили 9 млрд дол на підготовку всіх об`єктів Олімпіади, а отримали 2 млрд доходів. І проблеми дефіциту державного бюджету почалися з того часу. Дефіцит бюджету після цієї Олімпіади зріс чи не втричі, і вона так себе і не окупила", - розповів він.

Відповідаючи на запитання, чи загрожує Україні після Євро-2012 доля Греції, Сугоняко зазначив:

"Може бути ще гірше. Бо ми вже сьогодні чуємо, що ми витратили десь майже 130 млрд грн. А що ми можемо отримати? Швейцарія разом з Австрією проводили Євро-2008. Вони витратили 750 млн євро, а прибуток отримали менше 500. Це при тому, що там всі об`єкти інфраструктури були готові".