У Росії порушили справу проти Мавроді

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури Росії.

«На вимогу прокурора Коливанського району Новосибірської області дізнавач районного відділу МВС порушив щодо організатора піраміди «МММ 2011» Сергія Мавроді кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу РФ (пособництво в незаконному підприємництві)», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що раніше, у квітні 2011 року, в Коливанському районі за матеріалами прокурорської перевірки щодо місцевого жителя 40-річного Олексія Астафє’ва було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 171 КК РФ (незаконне підприємництво).

В ході попереднього розслідування було встановлено, що О.Астаф’єв керував підрозділом фінансової піраміди «МММ 2011». Діяльність місцевої організації піраміди здійснювалася за безпосередньої підтримки засновника «МММ 2011» С.Мавроді. «Він сприяв вчиненню злочину своїми порадами, вказівками, а також надавав О.Астаф’єву рекламну підтримку та інформаційні ресурси, використовувані для здійснення протиправних дій», - наголошується в повідомленні.

Прокурор району об`єднав обидві кримінальні справи в одне провадження. Хід і результати розслідування кримінальної справи перебувають на контролі прокурора району.

Як повідомляв УНІАН, з початку осені 2011 року в Києві і регіонах України почали з`являтися яскраво-оранжеві біл-борди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступає Сергій Мавроді, засновник подібного товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала вклади населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, що вкладаються новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши вклади більш як 10 млн людей.

Учасники «МММ-2011» в Україні стверджують, що основні принципи роботи піраміди залишилися тими самими, що й 17 років тому. Проте українці, за їх словами, активно вкладають у піраміду.

9 квітня в Нацкомфінпослуг нагадали, що «МММ - 2011» не має відповідних ліцензій для здійснення діяльності.