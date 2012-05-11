Ґвалтівників Оксани Макар судитиме жінка

Як пише газета «Сегодня» (№ 102 від 11 травня), вже відомий суддя, який вестиме справу.

«Це буде жінка, яка має 20 років стажу роботи суддею. Вона вела справи про вбивства і зґвалтування. Обрав її комп`ютер. Ім`я її ми поки що не розголошуємо, щоб уникнути тиску на суддю», - повідомив видання голова Центрального райсуду Миколаєва Олександр Голубкін.

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Чи буде процес відкритим, суддя вирішить на попередньому засіданні. «Зазвичай засідання у таких справах закриті. Оскільки підозрюваним або свідкам може, наприклад, бути соромно говорити про те, що він робив з жертвою. А суду важлива навіть найменша деталь», - сказав О.Голубкін.

Водночас захисники матері загиблої дівчини вимагають, щоб суд був відкритим.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Миколаєві троє чоловіків заманили у квартиру 19-річну О.Макар і згвалтували, після чого намагалися її задушити і спалити. Дівчина з опіками 55% тіла була госпіталізована в дуже тяжкому стані. Вона померла 29 березня в Опіковому центрі Донецька.

25 квітня Генеральна прокуратура України затвердила обвинувальний висновок і передала до Центрального районного суду Миколаєва кримінальну справу за звинуваченням трьох убивць О.Макар.