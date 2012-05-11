Курс євро до долара знижується на тлі грецьких проблем

Про це повідомляють РІА "Новости". Євро подешевшав до долара до 1,2935 долара за євро з 1,2936 долара за євро в четвер. До японської валюти долар опустився до 79,86 ієни за долар проти 79,92 ієни за долар до кінця попередніх торгів. Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США збільшився на 0,05% до 80,24 пункта.

Інвестори продовжують пильно стежити за ситуацією в Греції, де після парламентських виборів 6 травня партії не можуть домовитися про створення нового коаліційного уряду. Напередодні мандат на формування грецького уряду отримав лідер лівоцентристської партії ПАСОК Євангелос Венізелос, прихильник кредитної угоди з ЄС і МВФ. Проте якщо лідер ПАСОК не доб`ється успіху у формуванні уряду, президент скличе раду політичних лідерів і в разі невдачі і цього заходу оголосить нові вибори.

Інвестори побоюються, що політична нестабільність в Греції може привести до дефолту країни і її виходу із зони євро, що відіб`ється на загостренні боргової кризи в усьому регіоні.

"Політична ситуація в Греції, проблеми іспанських банків і тепер можливі ризики для всієї єврозони негативно впливають на курс євро. Не здивуюся, якщо пізніше протягом торговельної сесії курс єдиної європейської валюти впаде нижче 1,29 долара. Все це означає, що курс долара і ієни буде рости ", - наводить агентство Рейтер слова ведучого стратега на ринку валют Canadian Imperial Bank of Commerce в Лондоні Джеремі Стретч.