215 українських пасажирів застрягли в аеропорту Нью-Йорка

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Нью-Йорку.

За даними О.Дикусарова, з метою надання сприяння громадянам України в міжнародний аеропорт одразу ж прибув консул Генерального консульства України в Нью-Йорку.

Усі пасажири за їхнім бажанням були розміщені в готелі неподалік від аеропорту та забезпечені харчуванням, запевнив речник МЗС.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Нью-Йорку, додав О.Дикусаров.