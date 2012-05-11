215 українських пасажирів застрягли в аеропорту Нью-Йорка

13:18, 11 травня 2012
Суспільство
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10 травня 215 пасажирів рейсу компанії „Аеросвіт” сполученням «Нью-Йорк – Київ» не змогли вилетіти до України через технічну несправність літака.

Олександр Дикусаров

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Нью-Йорку.

За даними О.Дикусарова, з метою надання сприяння громадянам України в міжнародний аеропорт одразу ж прибув консул Генерального консульства України в Нью-Йорку.

Усі пасажири за їхнім бажанням були розміщені в готелі неподалік від аеропорту та забезпечені харчуванням, запевнив речник МЗС.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Нью-Йорку, додав О.Дикусаров.

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