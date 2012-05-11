«Країну мрій» включили в офіційну програму Євро-2012
13:35, 11 травня 2012Суспільство
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Дев`ятий міжнародний фестиваль «Країна мрій» пройде на Співочому полі у Києві 22-23 червня.
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Про це повідомляє "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на прес-службу фестивалю.
Організатори обіцяють різноманітні літературні та театральні презентації, яскраві Козацькі розваги. «Тільки жива музика, живі люди, жива історія, жива культура! Ніякої хімії, пластмаси, ніяких нанотехнологій і віртуального світу! В епоху інформаційного суспільства і розвитку високих технологій — автентика і природність — схожі на справжнє диво!» — зазначають організатори.
На фестивалі буде багато етнічної музики, а на Алеї майстрів можна буде побачити справжню народну творчість.
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Новацією на фестивалі стане його офіційне включення в програму Чемпіонату Європи з футболу.
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