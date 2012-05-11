«Країну мрій» включили в офіційну програму Євро-2012

Про це повідомляє "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на прес-службу фестивалю.

Організатори обіцяють різноманітні літературні та театральні презентації, яскраві Козацькі розваги. «Тільки жива музика, живі люди, жива історія, жива культура! Ніякої хімії, пластмаси, ніяких нанотехнологій і віртуального світу! В епоху інформаційного суспільства і розвитку високих технологій — автентика і природність — схожі на справжнє диво!» — зазначають організатори.

На фестивалі буде багато етнічної музики, а на Алеї майстрів можна буде побачити справжню народну творчість.

Новацією на фестивалі стане його офіційне включення в програму Чемпіонату Європи з футболу.