«Країну мрій» включили в офіційну програму Євро-2012

13:35, 11 травня 2012
Суспільство
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Дев`ятий міжнародний фестиваль «Країна мрій» пройде на Співочому полі у Києві 22-23 червня.

Олег Скрипка

Про це повідомляє "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на прес-службу фестивалю.

Організатори обіцяють різноманітні літературні та театральні презентації, яскраві Козацькі розваги. «Тільки жива музика, живі люди, жива історія, жива культура! Ніякої хімії, пластмаси, ніяких нанотехнологій і віртуального світу! В епоху інформаційного суспільства і розвитку високих технологій — автентика і природність — схожі на справжнє диво!» — зазначають організатори.

На фестивалі буде багато етнічної музики, а на Алеї майстрів можна буде побачити справжню народну творчість.

Країна мрій

Новацією на фестивалі стане його офіційне включення в програму Чемпіонату Європи з футболу.

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