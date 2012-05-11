Лікар-нарколог торгував рецептами на психотропні речовини

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС в області.

Медика затримано “на гарячому” у робочому кабінеті, коли він намагався виписати рецепт психотропної речовини “Клоназепам” за винагороду в 100 грн.

Також правоохоронці виявили, що лікар-нарколог вніс у рецепт неправдиві анкетні дані особи, яка перебуває у нього на обліку, але не потребує лікування даним препаратом та протягом останніх трьох років за медичною допомогою до нарколога не зверталась.

Стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 318 Кримінального кодексу України “Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин”. Лікарю загрожує обмеження волі на строк до 3 років.

Наразі працівники міліції перевіряють справжність усіх рецептів, виписаних наркологом.