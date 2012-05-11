Оголосили в розшук трьох колишніх керівників одеського «Привозу»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник прокурора Одеської області Геннадій Дем’яненко.

За його словами, за фактами незаконних операцій, пов'язаних з відчуженням майна комунального підприємства «Ринок «Привоз» вартістю 127 млн грн на користь ТОВ «Фреш», порушена і розслідується кримінальна справа за ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата, заволодіння чужим майном, здійснені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Приватизація майна на 9-гектарній території ринку розпочалася в 2006 році під виглядом укладення договору про пайову участь у реконструкції торгового комплексу КП "Ринок Привоз". Операція виявилася збитковою для міста, і торговий об'єкт було відчужено у міської громади.