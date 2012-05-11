Семеро постраждалих від вибухів у Дніпропетровську все ще у лікарнях
Постраждалі йдуть на поправку. Стан однієї людини - середньої тяжкості.
|Поранена в результаті вибуху в сміттєвому баку поблизу трамвайної зупинки
Як передає кореспондент УНІАН, за даними Головного управління охорони здоров`я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 5 постраждалих перебувають в обласній лікарні ім. Мечнікова, 1 - у міській лікарні № 6, 1 - у лікарні швидкої допомоги.
«Постраждалі йдуть на поправку. Стан однієї людини - середньої тяжкості», - зазначив співрозмовник агентства.
Стан здоров`я інших 6 людей, зокрема одного підлітка, оцінюється як задовільний.
Всі постраждалі забезпечені необхідною медичною допомогою, запевнили в ОДА.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в результаті 4 вибухів у Дніпропетровську постраждала 31 людина, зокрема 10 неповнолітніх.
СБУ розслідує кримінальну справу, порушену за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.