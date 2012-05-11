Українці стали частіше ходити в кіно

Про це УНІАН повідомили в міжнародній асоціації виробників і дистриб’юторів фільмів Motion Picture Association (MPA).

За інформацією MPA, за січень-квітень ц.р. українські кінотеатри відвідали 6,9 млн осіб, що на 5% більше, ніж за цей же період минулого року.

Як повідомив УНІАН один з представників кінопрокатної компанії, зростання надходжень на ринку кінопрокату можуть за результатами цього року бути ще вищими через вихід в другій половині року на екрани України низки касових стрічок. "Звичайно, це стане можливим за умови, що на ринку будуть чіткі та прозорі правила гри, зокрема, ніхто не намагатиметься провести якісь чергові законодавчі ініціативи по просуванню чиїхось інтересів, або не вдаватиметься до дій, що блокують роботу його суб`єктів", - зазначив він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 1 лютого 2012 року прийняв постанову №168, якою скасовується вимога про обов`язковість дублювання або озвучення фільму на території України. Таким чином, на думку низки громадських організацій, уряд створив протекціоністський режим для російської кіноіндустрії, стимулюючи прокатників відмовлятися від послуг українських акторів, перекладачів і студій дублювання.

Довідка УНІАН. Motion Picture Association (MPA) була заснована 1945 року для допомоги міжнародній кіноіндустрії. Асоціація є спонсором декількох нагород.

Членами МРА є найбільші виробники і дистриб’ютори фільмів у світі - Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal City Studios, Walt Disney Studios, 20 Century Fox Film, Warner Bros та ін.