Фермер з синами влаштував «концтабір» для 11 робітників

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю ГУМВС в Луганській області, кримінальну справу порушено за статтею 149 КК України (торгівля людьми або незаконна операція відносно людини).

Як з`ясували правоохоронці, в одному із селищ в області на місцевого фермера і його двох синів останні майже 6 років трудилися 11 працівників, з якими господарі за важкі сільськогосподарські роботи розраховувалися не грошима, а продуктами і дахом над головою.

Власники безкоштовної робочої сили забирали документи у працівників, які під моральним і фізичним тиском не могли залишити межі даного фермерського господарства.

«Кожному новоприбулому новачкові давалося прізвисько, немов тварині. Якщо хтось з працівників не був згоден з умовами утримання, або погано працював, він піддавався жорстокому покаранню, аж до побиття. Облік роботи і контроль за її якістю господар довірив наймолодшому і старанному зі своїх рабів і дав йому прізвисько «Начальник». А покарання тих, які завинили в «концтаборі» було покладено на 40-річного наглядача на прізвисько «Мостодон». Причому накази бити недбайливих рабів він одержував безпосередньо від фермера – рабовласника і його синів», - йдеться в повідомленні.

Серед покарань, було і таке, коли всі раби роздягалися догола і бігли кілька кіл навколо ангару.

Люди працювали за їжу, на фермі мешкали у вагончиках і не дотримували особистої гігієни. Серед них були дві жінки 56 і 60 років. Одна готувала для працівників їжу, інша пасла стадо овець. Чоловіки працювали на полі трактористами, випасали і доглядали худобу. В осінню пору вони виганяли грибників з лісу, який належить фермерові.

«Про весь цей середньовічний жах абсолютно випадково дізнався житель міста Антрацита, пенсіонер МВС, який перебував на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні місцевої лікарні. У палату до колишнього співробітника органів внутрішніх справ помістили хворого, який скаржився на оніміння ноги і страшенні болі в суглобах. Ночами сусід не спав, стогнав від болю. У розмові з ним пенсіонер МВС поцікавився, де ж у свої 39 років молодий чоловік примудрився так підірвати своє здоров`я. І чоловік не витримав і розповів, що здійснив втечу з рабства», - прокоментував полковник міліції Олег Григор’єв.

Правоохоронці викрили фермера-рабовласника завдяки заяві чоловіка, який виписався з лікарні. Умовив його подати заяву до міліції пенсіонер МВС.