Двома пострілами вбили скупника валюти
23:44, 11 травня 2012Суспільство
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У Миколаєві у власному автомобілі, припаркованому на стоянці ринку «Колос», було виявлено вбитим скупника валюти.
Як повідомляється на сайті Управління МВС України в Миколаївській області, 10 травня в Миколаєві на пр. Миру в районі ринку «Колос» у власному автомобілі виявлено труп 29-річного місцевого жителя з двома вогнепальними пораненнями в шию.
У повідомленні йдеться, що з автомобіля потерпілого викрадено гроші.
За попередніми даними, злочин скоєно з корисливих мотивів.
Міліція з'ясовує всі обставини події. Проводяться першочергові слідчі дії й заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину.
За даними місцевих ЗМІ, вбито місцевого жителя, який займався скупкою і продажем валюти. Чоловік помер від гострої крововтрати внаслідок кульового поранення в шию.
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