Двома пострілами вбили скупника валюти

Як повідомляється на сайті Управління МВС України в Миколаївській області, 10 травня в Миколаєві на пр. Миру в районі ринку «Колос» у власному автомобілі виявлено труп 29-річного місцевого жителя з двома вогнепальними пораненнями в шию.

У повідомленні йдеться, що з автомобіля потерпілого викрадено гроші.

За попередніми даними, злочин скоєно з корисливих мотивів.

Міліція з'ясовує всі обставини події. Проводяться першочергові слідчі дії й заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину.

За даними місцевих ЗМІ, вбито місцевого жителя, який займався скупкою і продажем валюти. Чоловік помер від гострої крововтрати внаслідок кульового поранення в шию.