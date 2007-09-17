Україна розпочинає глобальний проект у сфері ядерної безпеки

Чорнобильська атомна електростанція і французький концерн Novarka, а також американський концерн Holteс International сьогодні підписали контракти на будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК), а також сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) на майданчику ЧАЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання контрактів відбулося в Секретаріаті Президента у присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА і президента Європейського банку реконструкції та розвитку Жанна ЛЕМЬЄРА.

З української сторони контракт підписав генеральний директор ЧАЕС Ігор ГРАМОТКІН, від консорціуму «Новарка» - Ів Тібо де СІЛГ, від Holteс International - Кріс СІНГХ.

Як повідомив напередодні підписання контракту перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, вартість контракту між ЧАЕС і «Новаркою» на будівництво НБК становить 505 млн. дол., термін будівництва об`єкту - 5 років.

О.ЧАЛИЙ також зазначив, що вартість контракту межу ЧАЕС і Holteс International становить 200 млн. дол. Реалізація проекту будівництва СВЯП-2 - 52 місяці.

«Підписання контракту на безпечний конфайнмент і на сховищі відпрацьованого ядерного палива - це початок глобального проекту у сфері ядерної безпеки, за яким Україна співробітничатиме з провідними країнами світу, в першу чергу, з країнами-донорами. Це перший крок, практичний крок, який означатиме, що ми приступаємо до практичних дій щодо перетворення 4-го енергоблоку і всієї ЧАЕС на екологічно безпечний об`єкт», - сказав О.ЧАЛИЙ.