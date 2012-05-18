Філарет: Якби ми хотіли залишатися рабами, то були б рабами і Москви

Предстоятель УПЦ КП Філарет заявляє, що останнім часом відносини Української православної церкви Київського Партіархату із Вселенським патріархом Варфоломієм ускладнилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це патріах Філарет заявив на прес-конференції у Чернівцях.

Він сказав: "Контакти між Київським та Константинопольським патріархатами не припинилися, але вони ускладнилися через відносини між Москвою і Константинополем. Константинопольський патріархат хотів би бачити українську церкву автокефальною. Це його позиція. Але для цього українському православ'ю треба об'єднатися».

«Ця відсутність єдиної української православної церкви є перешкодою для визнання Константинополем автокефалії української церкви. Тобто, нам спочатку треба об'єднатися, а потім ця церква буде визнана Константинополем. А для того, щоб нас не визнали, Москва робить усе для того, щоб українське православ'я не об'єдналося. Тому процес цей продовжується. І контакти наші з Константинополем, і не тільки, ми маємо. Контактуємо також з Єрусалимським патріархом, з Румунською церквою, Грецькою, Грузинською, Чорногорською церквами. Є у нас контакти з православними церквами. І вони нам кажуть: потерпіть, усе буде, будете ви визнаною автокефальною православною церквою", – зазначив патріарх Філарет.

Щодо намірів Вселенського патріарха надати автокефалію УПЦ КП під час візиту в 2008 році в Україну глава Філарет сказав: "Коли Москва стала на Вселенського патріарха дуже тиснути, а наш Президент Віктор Ющенко наполягав на тому, щоб Константинопольський патріарх визнав Київський патріархат, то Вселенський патріарх запропонував нам модель, яка нас абсолютно не влаштовує». За його словами, ця модель полягала у тому, щоб увійти до складу Константинопольського патріархату і тоді отримати визнання у його складі.

«Скажіть, хіба нам таке визнання потрібне? Якби ми хотіли залишатися рабами, то ми б були рабами і Москви. А нам одне рабство пропонували поміняти на інше рабство. Нам рабство не потрібне. Ми хочемо мати свою церкву. І тому цю пропозицію Константинополя ми відкинули», - заявив предстоятель УПЦ КП.