Ющенко про бізнес, владу і рефлекс на Азарова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє не підписувати жодного документу в сфері бізнесу, якщо він не враховуватиме позицію представників цієї сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на форумі «Влада і бізнес – партнери», Президент України закликав напрацювати єдиний документ з 25-30 ключових законопроектів, які б регулювали діяльність бізнесу. Це ж саме, за його словами, стосується і податкового законодавства.

В.ЮЩЕНКО також висловився за реформування системи контролюючих органів. Він піддав критиці діяльність податкової служби, яка здійснює «перевірки заради перевірок».

На переконання Президента, до керівництва податкової, як і інших контролюючих органів, мають прийти люди, які зможуть по-новому подивитись на цю галузь. «Якщо в будь-якій службі не буде реформаторів, а будуть люди, які думатимуть як нагребти, то у нас буде клопіт», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави закликав представників бізнесу використовувати будь-яку можливість, щоб примусити владу прислухатись до своєї позиції. “Тільки бачите телевізор, бачите мікрофон, дають можливість висловитись - користуйтесь, і від «а» до «я» говоріть про проблеми», - сказав Президент, водночас застерігши представників бізнесу від втягування їх у політику. В.ЮЩЕНКО закликав бізнесменів бути поза політикою, зауваживши, що вони повинні лише домогтись, щоб влада забезпечила їм нормальні умови для роботи.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що між державою і бізнесом мають бути паритетні відносини. «Ви знаєте, у мене притча во язицех: я, на жаль, ніколи не був на тому підприємстві сліпих у Сумах, але кожен раз, коли я бачу М.АЗАРОВА, в мене вже рефлекс, як у собаки Павлова – треба йому сказати, щоб його відомство побажало спуститися з хмарок і компенсувати ПДВ по підприємству», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО розкритикував ставлення Міністерства фінансів до таких соціальних підприємств, запитавши: «яке ж тоді відношення до звичайних підприємств».

Говорячи про спрощення контролюючих функцій, Президент зауважив, що необхідно скасувати більшість контролюючих, реєстраційних, ліцензійних функцій, оскільки вони є головними носіями корупції.

Також Президент погодився з пропозицією, яка пролунала від одного з виступаючих бізнесменів щодо щоквартальних перевірок у регіонах стану дотримання законодавства в сфері ведення бізнесу за допомогою правоохоронних органів.

В.ЮЩЕНКО висловився за інші необхідні зміни в цій сфері, висловивши переконання, що скоро з’явиться новий уряд, який уважно відноситиметься до цих питань.