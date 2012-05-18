Бетховен писав твори на замовлення українця

Як повідомив УНІАН начальник Управління культури Чернігівської міської ради Олег Васюта, в обласному Філармонійному центрі фестивалів та концертних програм 18 та 25 травня прозвучать два концерти класичної музики на тему "Андрій Розумовський та Людвіг ван Бетховен".

"Не всім відомо, що видатний європейський композитор писав твори на замовлення сина гетьмана України Кирила Розумовського – Андрія, який в Австро-Угорщині був дипломатом", - зазначив О.Васюта.

Він підкреслив, що струнні квартети Бетховена будуть виконані вперше у Чернігові. Також прозвучать твори, у яких є варіації на тему української народної музики.

"Кількасот років тому представники Чернігівщини сприяли поширенню української музики та народної пісні у європейських країнах, введенню українського мелосу до європейської культури, а нині так само вихідці з Чернігова – музиканти навчаються у провідних навчальних закладах Європи і сприяють популяризації України", - зауважив О.Васюта.

Він уточнив, що на концертах у рамках проекту "Україна європейська" гратимуть чернігівці Ілля Буяльський, який є музикантом Бернської консерваторії, та Ольга Зарітовська, студентка Нюрнберзької консерваторії.

Крім того, завтра у міському Парку культури та відпочинку пройде Фестиваль країн Європи за участю шкільних Євроклубів. Очікується, що національні страви та європейські особливості захоплення футболом глядачам представлять учасники майже 40 Євроклубів Чернігова й області. Тематично цьогорічний фестиваль присвячений Євро-2012.

Також у Чернігові у рамках відзначення Дня Європи пройде конкурс дитячих малюнків "Євро-2012".