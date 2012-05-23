Визначилися перші фіналісти Євробачення

У першому півфіналі, що відбувся 22 травня, взяли участь 18 виконавців.

У фіналвийшлипредставникиРумунії,Молдови, Ісландії, Угорщини, Данії, Албанії, Кіпру, Греції, Росіїта Ірландії. 24 травня на"Євробаченні"пройде другийпівфінал,вякому візьмутьучасть ще18 країн, вт.ч.представницяУкраїни - Гайтана. Також які в першомупівфіналі,напідсумковийконцертбудуть кваліфікованідесять зних.

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