Біля пам'ятника 7 годин декламували вірші Шевченка

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходила з 10.00 до 18.00 біля пам'ятника Кобзарю за ініціативи Запорізького обласного об'єднання «Просвіта», яке, за словами його представників, ухвалило рішення «таким нестандартним способом відзначити 151-ту річницю перепоховання Тараса Шевченка».

«Ми хотіли не просто декламувати вірші Шевченка: ми вирішили «відмолити» гріхи українців у Кобзаря. Адже ходять же багатогрішні люди у церкву, читають годинами молитви. Ми вважаємо, що сьогодні ми маємо все говорити про Тараса, читати його вірші, щоб своїми думками наблизити день, коли Україна стане такою, про яку мріяв Шевченко», - пояснив голова облорганізації «Просвіта» Олег Ткаченко.

Незважаючи на спеку, в поетичному марафоні взяли участь понад 100 осіб.