Луганський драмтеатр відтепер носитиме ім'я Павла Луспєкаєва

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили сьогодні на сесії депутати Луганської обласної ради.

*** П.Луспєкаєв народився 1927 року в Луганську, працював у складі трупи місцевого драматичного театру. Влітку 1946 року приїхав до Москви, вчився в Театральному училищі ім. Щепкіна. Працював у театрах Тбілісі, Києва. У 1959-1964 роках - в ленінградському Великому драматичному театрі.

Кращі ролі в кіно: шофер Степан («Капронові мережі», 1963), Косталмед («Республіка ШКІД», 1966). Широку популярність принесла П.Луспєкаєву роль митника Верещагіна у фільмі «Біле сонце пустелі» (1969).

21 червня 2011 року в Луганську було встановлено пам'ятник П.Луспєкаєву в образі Верещагіна.