Соціологи дослідили стереотипи про "западенців" і "східняків" (опитування)

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат України, засновник Інституту прав людини і запобігання ксенофобії і антисемітизму (IHRPEX) Олександр Фельдман, презентуючи результати соціологічного дослідження "Регіони України в образах і стереотипах масової свідомості".

О.Фельдман зазначив, що згідно з результатами дослідження, громадянська ідентичність є домінуючою в Україні: 53,4% мешканців України вважають себе в першу чергу громадянами України, а далі вже представниками усіляких локальних ідентичностей.

Найбільш виражена громадянська ідентичність в центральній Україні – 62,8%, а найменша в Криму – 34%. При цьому 17% кримчан вважають себе жителями колишнього СРСР, в цілому по Україні цей показник становить 6,5%.

Як зауважив О.Фельдман, дослідження виявило, що більшість українців ніколи не були за межами своїх регіонів. Зокрема, це 47,3% мешканців західних регіонів та 45,7% кримчан, а у столиці таких респондентів виявилося лише 3,8%.

Водночас близько половини опитаних вказали, що мають родичів і друзів у південно-східному регіоні України. А кожен третій українець має родичів та друзів на заході, в центрі і Києві. І лише кожен п’ятий має подібні зв’язки у Криму.

При цьому О.Фельдман наголосив, що кожен з українських макрорегіонів має власні стереотипи стосовно інших. Проте 57,5% респондентів оцінюють відносити між регіонами як такі, що не відзначаються напруженістю і близькі до ідеалу. Лише 12% вважають ці відносини напруженими.

Водночас дві третини українців вважають, що основою для національного єднання має стати в першу чергу підвищення рівня життя, а також відродження промисловості і сільського господарства.

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Соціологічне дослідження "Регіони України в образах і стереотипах масової свідомості" було проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Інституту прав людини і запобігання екстремізму і ксенофобії (IHRPEX). Польовий етап проходив з 12 по 16 квітня в 110 населених пунктах у всіх областях України та в АР Крим. В рамках опитування методом особистого інтерв’ю було заповнено 1019 анкет.