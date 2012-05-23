Парламент призначив кілька ювілеїв, але річниці Стеценка серед них не буде

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про відзначення 195-річчя від дня народження Івана Айвазовського».

За це рішення проголосували 256 народних депутатів із 293, зареєстрованих у сесійній залі.

В постанові зазначено, що 17 липня 2012 року виповнюється 195 років від дня народження І.Айвазовського, видатного художника-мариніста, активного громадського та культурного діяча, відомого мецената.

В постанові передбачено у 2012 році відзначити на державному рівні 195-річчя від дня народження І.Айвазовського.

Відповідно до постанови ВР, Кабінет міністрів України у двотижневий термін з дня прийняття цієї постанови має утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 195-річчя від дня народження І.Айвазовського.

В постанові передбачено проведення галереями, музеями, бібліотеками тематичних виставок, присвячених життю, діяльності та творчості І.Айвазовського, проведення навчальними закладами наукових конференцій присвячених життю, діяльності та творчості І.Айвазовського.

Також рекомендовано Раді міністрів АР Крим, Феодосіївській та Севастопольській міським державним адміністраціям підготовку та проведення заходів щодо відзначення 195-річчя від дня народження І.Айвазовського.

Крім того, ВР рекомендує державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» видати серію поштових марок, присвячених 195-річчю з дня народження І.Айвазовського.

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В той же час ВР не підтримала проект постанови «Про відзначення 130-річчя з дня народження Кирила Стеценка».

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Верховна Рада прийняла постанову «Про відзначення 100-річчя з дня народження Андрія Сови».

За цю постанову проголосував 261 народний депутат із 293, зареєстрованих у сесійній залі.

В постанові зазначається, що 30 грудня 2012 року виповнюється 100 років від дня народження видатного актора, майстра художнього слова А.Сови.

ВР, враховуючи значний особистий внесок А.Сови у вітчизняне театральне та кіномистецтво вирішила урочисто відзначити на державному рівні 100-річчя з дня народження видатного актора Андрія Сови.

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Також ВР ухвалила постанову «Про відзначення 140-річчя з дня народження Василя Кричевського».

За дане рішення проголосували 240 народних депутатів із 293, зареєстрованих у сесійній залі.

В постанові зазначається, що 31 грудня 2012 року виповнюється 140 років від дня народження видатного художника, архітектора, графіка Василя Кричевського.

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Також ВР ухвалила постанову «Про відзначення 125-річчя з дня народження Генріха Нейгауза. За дане рішення проголосували 267 із 293 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

В постанові зазначається, що 12 квітня 2013 виповнюється 125 років від дня народження Генріха Нейгауза – видатного вітчизняного піаніста, педагога, уродженця міста Єлизаветграда (нині Кіровоград).

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Крім того, ВР ухвалила постанову «Про відзначення 175-річчя з дня народження Івана Нечуя-Левицького.

За дане рішення проголосували 268 народних депутатів із 293, зареєстрованих у сесійній залі.

В постанові зазначено, що в листопаді 2013 року виповнюється 175 років з дня народження письменника та публіциста Івана Нечуя-Левицького.