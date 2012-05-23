У Києві знайшовся вцілілий машинобудівний завод

Про це заявив голова КМДА Олександр Попов під час візиту на київський механічний завод “Магістраль” імені Миколи Шульгіна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, О.Попов доручив Головному управлінню комунального господарства, Головному управлінню з питань благоустрою, а також комунальній корпорації «Київавтодор» вивчити можливість співпраці зі столичним машинобудівним підприємством.

«Переважна більшість комунальної техніки, яка працює нині у столиці – закордонного виробництва. Переконаний, за умови співпраці міської влади, наукових інститутів та промисловців ми зможемо налагодити виробництво такої техніки в Києві. А це дозволить не лише суттєво пожвавити економіку міста, а й економити бюджетні кошти. Оскільки техніка вітчизняного виробництва у кілька разів дешевша від іноземних аналогів», – зазначив О.Попов.

Як ідеться у повідомленні, нині завод «Магістраль» – одне з небагатьох київських підприємств машинобудівної галузі, якому вдалося зберегти потужності з радянських часів. Традиційна продукція заводу – машини та обладнання для ремонту й упорядкування автодоріг, а також обладнання, основне призначення якого – ямковий ремонт асфальтобетонного покриття на дорогах та інших площах, різні види косарок.