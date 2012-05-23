Україна вдвічі скоротила імпорт газу з Росії

Про це повідомили УНІАН у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в грошовому вираженні в січні-березні ц.р. Україна скоротила імпорт газу з Російської Федерації на 24,2%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 3,573 млрд дол.

За даними Держстату, в І кварталі 2012 року Україна імпортувала природний газ лише з Російської Федерації.

Нагадаємо, українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд куб. м з передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. У 2011 році Україна збільшила імпорт природного газу на 49,5%, порівняно з 2010 роком, до 14 млрд 46,028 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2011 році в загальному обсягу імпорту становив 17,0%.