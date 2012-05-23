Депутат: для більшості громадян поїздки потягами перетворяться на розкіш
Народний депутат від «Нашої України» Володимир В’язівський критикує різке зростання цін на залізничні квитки.
Ціни на квитки на нові залізничні експреси «Хюндай», які сполучатимуть найбільші міста країни, заявляє він, є «ще одним проявом безглуздої соціальної і економічної політики нинішньої влади».
Про це повідомляє офіційний сайт «Нашої України».
«Ціни в новому експресі, порівняно з теперішніми, зростуть майже у 2,5 рази, що відчутно вдарить по гаманцях українців. При цьому скасування понад 25% нинішніх поїздів з доступними цінами означатиме, що для більшості громадян поїздки потягами перетворяться на розкіш. Адже за поїздку в новому експресі «Львів – Київ» в обидва боки, навіть у другому класі, потрібно буде викласти дві третини мінімальної зарплати або пенсії, яку в нашій країні отримують понад 10 млн осіб», - заявив депутат.
Не менше питань викликають нові розклади руху потягів, які, за словами В.В’язівського, не відповідають практичним потребам людей, та змусять їх робити додаткові видатки на готелі і таксі.
Депутат наголосив, що такі зміни, безумовно, негативно вплинуть на розвиток трудової мобільності українців, міжрегіональної співпраці та внутрішнього туризму, а багато людей втратять можливість навіть відвідати своїх родичів, які проживають в іншій частині країни.
У цьому контексті В.В’язівський зауважив: «Влада забуває, що державне підприємство «Укрзалізниця» є не лише бізнесовим проектом, але й має виконувати важливу соціальну комунікаційну функцію в межах країни», і додав, що зведення балансу цього держпідприємства необхідно розпочати з припинення неефективного використання його коштів, запровадження прозорої та конкурсної процедури держзакупівель та «відмови від корупційних відкатів».
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Як повідомляв УНІАН, з 27 травня «Укрзалізниця» вводить новий графік руху пасажирських потягів на 2012-2013 роки, в якому передбачено курсування міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem.
По понеділках, вівторках і середах вартість проїзду в поїздах Hyundai складе: Київ-Харків - 422,91 грн у 1-му класі та 275,66 грн у 2-му класі; Київ-Львів - 474,89 грн у 1-му класі та 307,45 грн у 2-му класі; Київ-Донецьк - 564,25 грн у 1-му класі та 367,75 грн у 2м-у класі.
По четвергах і суботах при покупці квитків діятиме знижка 10%, натомість вартість проїзду при оформленні проїзного документа у п'ятницю і неділю буде підвищуватися на 10%.
Таким чином, у п'ятницю і неділю ціна на квитки наступна: Київ-Харків - 464 грн (1 клас), 302,02 грн (2 клас); Київ-Львів - 521,18 (1 клас), 337 (2 клас); Київ-Донецьк - 619,48 (1 клас), 403,83 (2 клас).
При оформленні квитка на електропоїзди Hyundai в напрямку "туди" і "назад" застосовується знижка в розмірі 10% від вартості проїзду.
21 травня віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков повідомив, що впродовж п'яти років існуючі в Україні нічні потяги буде замінено швидкісними нічними експресами Hyundai.
"Так званих класичних нічних потягів через п'ять років не залишиться, тому що вони повністю вичерпали свій ресурс. І ніхто не піддаватиме ризику життя людей. Їм на зміну прийдуть швидкісні поїзди Hyundai", - сказав він, водночас відзначивши, що поки для повної заміни не вистачає нових потягів.