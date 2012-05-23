Депутат: для більшості громадян поїздки потягами перетворяться на розкіш

Ціни на квитки на нові залізничні експреси «Хюндай», які сполучатимуть найбільші міста країни, заявляє він, є «ще одним проявом безглуздої соціальної і економічної політики нинішньої влади».

Про це повідомляє офіційний сайт «Нашої України».

«Ціни в новому експресі, порівняно з теперішніми, зростуть майже у 2,5 рази, що відчутно вдарить по гаманцях українців. При цьому скасування понад 25% нинішніх поїздів з доступними цінами означатиме, що для більшості громадян поїздки потягами перетворяться на розкіш. Адже за поїздку в новому експресі «Львів – Київ» в обидва боки, навіть у другому класі, потрібно буде викласти дві третини мінімальної зарплати або пенсії, яку в нашій країні отримують понад 10 млн осіб», - заявив депутат.

Не менше питань викликають нові розклади руху потягів, які, за словами В.В’язівського, не відповідають практичним потребам людей, та змусять їх робити додаткові видатки на готелі і таксі.

Депутат наголосив, що такі зміни, безумовно, негативно вплинуть на розвиток трудової мобільності українців, міжрегіональної співпраці та внутрішнього туризму, а багато людей втратять можливість навіть відвідати своїх родичів, які проживають в іншій частині країни.

У цьому контексті В.В’язівський зауважив: «Влада забуває, що державне підприємство «Укрзалізниця» є не лише бізнесовим проектом, але й має виконувати важливу соціальну комунікаційну функцію в межах країни», і додав, що зведення балансу цього держпідприємства необхідно розпочати з припинення неефективного використання його коштів, запровадження прозорої та конкурсної процедури держзакупівель та «відмови від корупційних відкатів».

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Як повідомляв УНІАН, з 27 травня «Укрзалізниця» вводить новий графік руху пасажирських потягів на 2012-2013 роки, в якому передбачено курсування міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem.

По понеділках, вівторках і середах вартість проїзду в поїздах Hyundai складе: Київ-Харків - 422,91 грн у 1-му класі та 275,66 грн у 2-му класі; Київ-Львів - 474,89 грн у 1-му класі та 307,45 грн у 2-му класі; Київ-Донецьк - 564,25 грн у 1-му класі та 367,75 грн у 2м-у класі.

По четвергах і суботах при покупці квитків діятиме знижка 10%, натомість вартість проїзду при оформленні проїзного документа у п'ятницю і неділю буде підвищуватися на 10%.

Таким чином, у п'ятницю і неділю ціна на квитки наступна: Київ-Харків - 464 грн (1 клас), 302,02 грн (2 клас); Київ-Львів - 521,18 (1 клас), 337 (2 клас); Київ-Донецьк - 619,48 (1 клас), 403,83 (2 клас).

При оформленні квитка на електропоїзди Hyundai в напрямку "туди" і "назад" застосовується знижка в розмірі 10% від вартості проїзду.

21 травня віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков повідомив, що впродовж п'яти років існуючі в Україні нічні потяги буде замінено швидкісними нічними експресами Hyundai.

"Так званих класичних нічних потягів через п'ять років не залишиться, тому що вони повністю вичерпали свій ресурс. І ніхто не піддаватиме ризику життя людей. Їм на зміну прийдуть швидкісні поїзди Hyundai", - сказав він, водночас відзначивши, що поки для повної заміни не вистачає нових потягів.