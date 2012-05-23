Суд видав припис про арешт правозахисниці

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної організації Комітету виборців України.

Суд також оголосив Р.Білоцерківську в розшук.

Приводом для такого рішення судді стала повторна неявка Р.Білоцерківської на судове засідання.

Як повідомлялося, Р.Білоцерківська є лідером Сєвєродонецької правозахисної організації «Правовий простір».

Кримінальну справу стосовно Р.Білоцерківської було порушено п'ять років тому за ст. 296, ч 1 КК (хуліганство) за те, що вона в Сєвєродонецьку допомагала жителям будинку № 51 по Гвардійському проспекту в їх боротьбі проти будівництва торгового центру в безпосередній близькості від житлового будинку. Р.Білоцерківська спробувала заблокувати роботу будівельного крана, піднявшись на нього. Але в результаті отримала хімічні опіки обличчя від застосування забудовником газового балончика і опинилася на лаві підсудних.

У Сєвєродонецькому суді 7 суддів відмовилися від розгляду справи Р.Білоцерківської. Справу забрали в Рубіжне. Водночас правозахисниця зазначає, що відсутня постанова апеляційного суду про зміну підсудності та передачу справи до міського суду м. Рубіжне, а без цієї постанови Рубіжанський суд не правомочний розглядати цю справу. Тому Р.Білоцерківська не визнає правомочності цього суду і не вважає за потрібне з’являтися на його засідання.