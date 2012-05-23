На Донеччині розгорівся скандал навколо родовища цирконію

Проти такого рішення місцеві жителі, передає газета "Сегодня".Люди бояться, що видобуток цирконію може сприяти викиду супутніх радіоактивних матеріалів, тому з селища доведеться виїхати.

«Розробки будуть відкритими, вся радіація піде у повітря, ми просто вимремо, - розповідає Валентина Сердюк, мешканка селища Володарське. - Буде ураження підземних вод, а це та вода, яку ми всі п`ємо з колодязів».

За словами еколога Сергія Денисенка, видобуток цирконію для селища обернеться катастрофою. «Головна проблема - це радіація, яка «накриє» територію і отруїть людей. Крім того, це завдасть величезної шкоди для екосистеми. Зелені поля сільгоспугідь стануть мертвими», - впевнений еколог.

Губернатор області Андрій Шишацький, який приїхав в селище, показав людям рішення позачергової колегії облради, яким припиняются розробки родовища цирконію. Щоправда, остаточно доля родовища буде вирішена на черговий найближчій сесії облради.

Зараз родовище охороняє обласна міліція і бійці МНС, які стежать, щоб підприємливі бізнесмени не почали незаконну розробку. Також планується, що в районі покладів цирконію експерти проведуть радіологічний моніторинг. «Ніякі роботи, жодною одиницею техніки на даній території не ведуться. І навряд чи будуть вестися, якщо буде хоч найменша загроза здоров`ю населення селища», - сказав Микола Ільченко, начальник ГУМНС у Донецькій області. На самому підприємстві скандал навколо родовища коментувати відмовляються.

Нагадаємо, що поклади цирконію в Донбасі геологи відкрили ще при СРСР. Були плани з промислового видобутку. Вчені запевняли, що родовище в Донбасі одне з найбільших у Європі.