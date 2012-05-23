На Донеччині розгорівся скандал навколо родовища цирконію
В районі селища Володарське, поблизу Маріуполя, місцеві бізнесмени вирішили зайнятися розробкою рідкоземельного металу і навіть встигли отримати «добро» від обласної ради.
|Поклади цирконію на Донбасі геологи відкрили ще за часів СРСР. Фото chmz.net
Проти такого рішення місцеві жителі, передає газета "Сегодня".Люди бояться, що видобуток цирконію може сприяти викиду супутніх радіоактивних матеріалів, тому з селища доведеться виїхати.
«Розробки будуть відкритими, вся радіація піде у повітря, ми просто вимремо, - розповідає Валентина Сердюк, мешканка селища Володарське. - Буде ураження підземних вод, а це та вода, яку ми всі п`ємо з колодязів».
За словами еколога Сергія Денисенка, видобуток цирконію для селища обернеться катастрофою. «Головна проблема - це радіація, яка «накриє» територію і отруїть людей. Крім того, це завдасть величезної шкоди для екосистеми. Зелені поля сільгоспугідь стануть мертвими», - впевнений еколог.
Губернатор області Андрій Шишацький, який приїхав в селище, показав людям рішення позачергової колегії облради, яким припиняются розробки родовища цирконію. Щоправда, остаточно доля родовища буде вирішена на черговий найближчій сесії облради.
Зараз родовище охороняє обласна міліція і бійці МНС, які стежать, щоб підприємливі бізнесмени не почали незаконну розробку. Також планується, що в районі покладів цирконію експерти проведуть радіологічний моніторинг. «Ніякі роботи, жодною одиницею техніки на даній території не ведуться. І навряд чи будуть вестися, якщо буде хоч найменша загроза здоров`ю населення селища», - сказав Микола Ільченко, начальник ГУМНС у Донецькій області. На самому підприємстві скандал навколо родовища коментувати відмовляються.
Нагадаємо, що поклади цирконію в Донбасі геологи відкрили ще при СРСР. Були плани з промислового видобутку. Вчені запевняли, що родовище в Донбасі одне з найбільших у Європі.