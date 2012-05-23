Убивцю херсонської дев'ятикласниці засудили до довічного ув’язнення

09:45, 23 травня 2012
Суспільство
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Вбивця зізнався у скоєному після проведення допиту із застосуванням поліграфа (детектора брехні).

Суворовський районний суд м. Херсона засудив до довічного ув’язнення чоловіка, який з особливою жорстокістю убив 14-річну школярку, повідомили УНІАН у Секторі зв`язків з громадськістю УМВС у Херсонській області.

Нагадаємо, що дівчина зникла у самому центрі Херсона дорогою до репетитора 26 жовтня 2011 року. Батьки телефонували їй на мобільний, але телефон було вимкнено. Тіло дівчини знайшли вранці наступного дня між гаражами. Смерть настала в результаті численних травм голови. Протягом чотирьох днів оперативники відпрацьовували раніше судимих за тяжкі злочини, опитували місцевих жителів, слідчі проводили бесіди з друзями і однокласниками загиблої, через засоби масової інформації зверталися до громадськості по допомогу в розшуку злочинця. У результаті проведеної роботи оперативники 29 травня затримали 31-річного херсонця, раніше судимого за вбивство жінки. Однак за ґратами злочинець провів неповний термін, звільнившись умовно-достроково за хорошу поведінку.

Вбивця зізнався у скоєному після проведення допиту із застосуванням поліграфа (детектора брехні). Злочинець розповів, що помітив дівчину у маршрутному таксі і потім стежив за нею. А коли наздогнав, то хотів зґвалтувати. Жертва чинила опір і кричала, тому чоловік сильно бив її каменем по голові. Коли зрозумів, що дівчинка не подає ознак життя, пішов відпочивати в кафе.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Залишок свого життя злочинець проведе за ґратами.

 

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