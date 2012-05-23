ЗМІ: В Укрпатенті проводять обшук

На території Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) проводиться обшук.

Про це повідомив «Коментарям» співробітник Укрпатенту. За його словами, до будівлі без будь-яких пояснень вдерлися люди і почали проводити обшук.

Директором Укрпатенту в даний момент є Юрій Петров, якого пов´язують зі спікером ВР Володимиром Литвиним, зазначає видання.

В січні цього року трудовий колектив Укрпатенту звернувся з відкритим листом до президента України, голови Верховної Ради та прем´єр-міністра і готовий почати безстроковий страйк у рамках чинного законодавства. Основна причина передстрайкової ситуації в тому, що державна система правової охорони інтелектуальної власності опинилася під загрозою знищення.

Трудовий колектив також висловив невдоволення звільненням директора Укрпатенту Алли Жарінової та всіх її заступників, а також ряд фахівців, які намагалися висловлювати своє обурення з приводу планомірного знищення Укрпатенту. Крім того колектив одностайно висловив недовіру керівникові Держслужби інтелектуальної власності Миколі Паладію та його заступникам, а тоді т.в.о. директора Юрію Петрову, а також висунув вимоги щодо скасування наказів про звільнення працівників Укрпатенту.