На Прорізній прорвало трубу - вулицю перекриють на дві доби
10:57, 23 травня 2012Суспільство
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На вулиці Прорізній у Києві перекрито рух транспорту у зв’язку з проривом труби водогону.
|Ремонті роботи займуть дві доби - з 23 по 25 травня.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні відділу зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.
Працівники «Київводоканалу» розпочали аварійні роботи. Приблизно ремонті роботи займуть дві доби - з 23 по 25 травня.
ДАІ просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотриманням Правил дорожнього руху.
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