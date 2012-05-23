У ДТП загинув Герой України, директор Львівської галереї Борис Возницький

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, Б.Возницький трагічно загинув під час дорожньо-транспортної пригоди сьогодні вранці у Золочівському районі Львівщини.

Близько 9-ї години ранку, 86-річний Б.Возницький, перебуваючи за кермом автомобіля, в’їхав у маршрутку і загинув. За попередніми даними, причиною ДТП міг стати серцевий напад або раптове погіршення самопочуття Б.Возницького.

Як розповів водій маршрутки, він встиг побачити, що водій автомобіля, який їхав прямо на маршрутку, не подаючи ознак життя, буквально лежав на кермі автомобіля, який будучи некерованим в‘їхав у маршрутку.

Інформації про те, скільки пасажирів перебувало на момент ДТП у салоні маршрутки – на даний час немає. За попередніми даними, ніхто з пасажирів маршрутки не постраждав.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди розслідуються. На місці працює слідчо-оперативна група.

Довідка УНІАН. Борис Григорович Возницький народився 16 квітня 1926 року, у с. Ульбарів Волинського воєводства - тепер Дубенський район Рівненської області. Український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, Герой України (2005), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1990), заслужений працівник культури України та Польщі, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM), доктор honoris causa.