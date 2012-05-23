Укрпатент трусить міліція

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, обшуки тривають в рамках кримінальної справи, яку було порушено Головним слідчим управлінням МВС за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами вказаної установи у змові з групою осіб.

При цьому в УЗГ наразі не уточнили суму привласнених коштів, але зауважили, що обшуки відбуваються на підставі санкції суду з метою встановлення істини у справі.