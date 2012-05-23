Завтра в Україні похолоднішає

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, у східних, південних, Дніпропетровській, Закарпатській та прикарпатських областях короткочасні дощі, грози, вдень місцями сильні дощі, в окремих районах град; на решті території місцями невеликий короткочасний дощ, гроза (вдень у північних областях без істотних опадів).

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 12-17°, вдень 18-23°; у Києві вночі 14-16°, вдень 20-22°.

Сьогодні, 23 травня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-24°, в Дніпрі біля Києва - 20°.