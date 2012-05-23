UNICEF хоче створити при КМДА раду з питань захисту прав дітей

Як повідомляє прес-служба КМДА , про принципову і конструктивну співпрацю домовилися сьогодні під час зустрічі голова КМДА Олександр Попов та представниця дитячого фонду ООН «UNICEF» Юкіе Мокуо.

«Важливість захисту прав дітей важко переоцінити. Київська влада зробить усе можливе для того, аби найменші кияни почувалися захищеними і мали все необхідне для гармонійного розвитку. Ми повністю відкриті до співпраці із «UNICEF», – наголосив під час зустрічі Олександр Попов.

Ініціативи фонду передбачають більш активну участь дітей та молоді у суспільно-політичному житті столиці. Зокрема «UNICEF» пропонує створити при КМДА дорадчу раду з питань захисту прав та інтересів дітей, членами якої могли б стати київські школярі та студенти.

«Наші ініціативи направлені на те, щоб кожна дитина мала можливість не лише вільно висловитися, але й бути почутою. Ми не перший рік плідно співпрацюємо із Головним управлінням сім’ї, молоді та спорту та із службою у справах дітей КМДА і дуже високо оцінуємо ті програми та ініціативи щодо захисту дітей, які реалізує Київ. Розраховуємо, що ця співпраця з часом лише поглиблюватиметься», – наголосила Юкіе Мокуо.

Представниця «UNICEF» розповіла, що вже 3 роки живе у Києві, а тому радіє з тих позитивних змін в місті, які мала можливість спостерігати з приходом в КМДА Олександра Попова. Зокрема, високу оцінку отримала міська цільова програма «Київ без сиріт», яку розробила міська влада. Нагадаємо, проект рішення щодо запровадження цієї програми буде винесений на одну із наступних сесій Київради.