Екс-міліціонеру дали 10 років за хабар, одержаний 14 років тому

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області.

Суду були пред`явлені неспростовні докази того, що «підсудний, обіймаючи посаду оперуповноваженого Відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків Іллічівського РВВС Одеси вимагав і одержав хабар у розмірі 30 тис. дол. від громадянина України за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності».

Крім того, суд встановив, що «вартовий порядку» займався збутом наркотичних засобів.

Екс-міліціонеру було пред`явлено звинувачення в скоєнні злочинів, згідно з ознаками статей 368, 307 і 189 Кримінального кодексу України, на підставі яких йому також заборонено обіймати посади в органах влади терміном 3 роки, конфісковано майно і позбавлено офіцерського звання.