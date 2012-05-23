Екс-міліціонеру дали 10 років за хабар, одержаний 14 років тому
14:35, 23 травня 2012Суспільство
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Вироком Малиновського райсуду Одеси колишній офіцер міліції засуджений до позбавлення волі строком на 10 років за хабарництво і торгівлю наркотиками, що мали місце в 1998 році.
|Екс-міліціонер отримав 30 тис. доларів хабара
Суду були пред`явлені неспростовні докази того, що «підсудний, обіймаючи посаду оперуповноваженого Відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків Іллічівського РВВС Одеси вимагав і одержав хабар у розмірі 30 тис. дол. від громадянина України за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності».
Крім того, суд встановив, що «вартовий порядку» займався збутом наркотичних засобів.
Екс-міліціонеру було пред`явлено звинувачення в скоєнні злочинів, згідно з ознаками статей 368, 307 і 189 Кримінального кодексу України, на підставі яких йому також заборонено обіймати посади в органах влади терміном 3 роки, конфісковано майно і позбавлено офіцерського звання.
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