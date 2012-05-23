В оголошеннях про вакансії хочуть заборонити вказувати вік і стать

При цьому, дані вимоги не поширюються на вакансії на специфічну роботу, виконання якої може вимагати певного віку і статі.

Такі зміни до закону «Про рекламу» містяться в урядовому законопроекті «Про зайнятість населення», зареєстрованому в парламенті під № 10497-1 22 травня, який є у розпорядженні «Коментарів».

Також в оголошеннях пропонується заборонити вказувати вимоги, що стосуються мови, раси, кольору шкіри, політичних і релігійних переконань, членства в профспілках та інших об'єднаннях, майнового стану.

Крім того, в проекті закону сказано, що текст реклами рекрутингового агентства або іншого суб'єкта господарювання, що надає посередницькі послуги в працевлаштуванні, повинен містити інформацію про те, що одержувати від громадян гонорари, комісійні та інші винагороди заборонено.

У разі порушення вимог, працедавець сплачує штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.