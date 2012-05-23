Колесніков пообіцяв нормальні дороги Україні: чекати 8-10 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«Після Євро-2012 потрібно буде переглянути всю концепцію доріг», - зазначив він.

За його словами, для поліпшення всіх магістральних доріг у країні необхідно 8-10 років. Для цього будуть залучені іноземні компанії-підрядчики.

«За технічними параметрами ми залучатимемо західні компанії — німецькі, французькі, — які за контрактом з міністерством контролюватимуть кожен квадратний метр доріг. Інакше ми ніколи не одержимо гарних доріг», - сказав Б.Колесніков.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) за підсумками 2011 року збільшила введення в експлуатацію відремонтованих і новозбудованих доріг більш як удвічі — до 2 тис. км.

У 2012 році, за умови відповідного фінансування, «Укравтодор» планує відкрити рух не менш як на 2 тис. км. автодоріг.

У 2010 році «Укравтодор» збільшив введення збудованих і відремонтованих автодоріг у 10 разів — до 973 км. У 2009 році було відкрито рух на 92 км доріг.