Податкова продовжила мораторій на перевірки малого бізнесу
17:00, 23 травня 2012Суспільство
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Державна податкова служба України продовжила мораторій на фактичні перевірки малого бізнесу до кінця року.
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«Фактичні перевірки малого бізнесу не проводитимуться до кінця 2012 року. Бізнес має працювати на прибуток. І в зростанні цього прибутку податкова служба дуже зацікавлена... Нам немає ніякого сенсу втручатися зайвий раз у роботу бізнесу», - зазначив він.
О.Клименко запевнив підприємців, що кількість планових перевірок теж скорочуватиметься. Вже в першому кварталі цього року було проведено вдвічі менше перевірок суб`єктів малого бізнесу, ніж у минулому - 1838 проти 3352 перевірок.
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