Податкова продовжила мораторій на перевірки малого бізнесу

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це сьогодні під час зустрічі з підприємцями харківського торгового центру «Барабашово» повідомив голова ДПСУ Олександр Клименко.

«Фактичні перевірки малого бізнесу не проводитимуться до кінця 2012 року. Бізнес має працювати на прибуток. І в зростанні цього прибутку податкова служба дуже зацікавлена... Нам немає ніякого сенсу втручатися зайвий раз у роботу бізнесу», - зазначив він.

О.Клименко запевнив підприємців, що кількість планових перевірок теж скорочуватиметься. Вже в першому кварталі цього року було проведено вдвічі менше перевірок суб`єктів малого бізнесу, ніж у минулому - 1838 проти 3352 перевірок.