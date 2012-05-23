Київ чекає від УЄФА компенсацій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, завтра на розгляд депутатів Київської міської ради буде внесено проект рішення про організацію безкоштовних перевезень вболівальників, які мають квитки на матчі, а також акредитованих представників ЗМІ, волонтерів та персоналу УЄФА у громадському транспорті міста під час футбольного чемпіонату.

Згідно з проектом рішення, компенсувати безкоштовні перевезення зобов’язується УЄФА. Всього на ці цілі футбольною організацією буде виділено 360 тис євро.

Для того, аби забезпечити організацію безкоштовних перевезень, рішенням Київради комунальному підприємству «Київпастранс» та комунальному підприємству «Київський метрополітен» надаватиметься право на укладання з УЄФА тристоронньої угоди про безкоштовний транспорт приймаючого міста.

Відповідно до зазначеної ініціативи, власники квитків на матчі матимуть можливість користуватися громадським транспортом (крім автобусів, які працюють у режимі маршрутного таксі) у приймаючих містах, у тому числі і в Києві, безкоштовно впродовж 36 годин: 24 години в день матчу та до 12.00 наступного дня (12 годин). Також ініціатива дозволятиме персоналу УЄФА, представникам ЗМІ та уболівальникам користуватися громадським транспортом приймаючих міст безкоштовно протягом терміну дії їхньої акредитації.

Дана схема перевезення вже була відпрацьована під час попередніх великих футбольних змагань: чемпіонату світу з футболу у Німеччині 2006 року, а також чемпіонату Європи 2008 року в Австрії та Швейцарії, зазначається в повідомленні.