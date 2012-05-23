В Україні відзначили День героїв

У рамках відзначення Дня героїв у Рівному проведено заходи біля пам’ятників голові Директорії УНР Симону Петлюрі, командуючому УПА-Північ Климу Савуру (Дмитру Клячківському) та «Загиблим за Україну», що біля міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу, що відбувся біля пам'ятника С.Петлюрі, взяли участь представники національно-патріотичних організацій, зокрема, «Просвіти», ВО «Свобода» та Української народної партії.

Перед початком мітингу-реквієму було відправлено літію біля пам’ятника С.Петлюрі священиками УПЦ Київського патріархату.

Крім пам’ятників С.Петлюрі та К.Савуру, вінки і квіти було покладено також до пам’ятників Тарасу Шевченку, «Загиблим за Україну», до меморіальної каплиці, що на кладовищі «Грабник» та до могили відомого політика, колишнього народного депутата України та голови облдержадміністрації Василя Червонія біля кафедрального Свято-Покровського собору.

У Житомирській області сьогодні до Дня Героїв відбулися святкові заходи у Житомирі, Новограді-Волинському та Ємільчинському районах.

Зокрема, близько ста активістів ВО „Свобода” провели святковий мітинг у Новоград-Волинську біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Свободівці разом з місцевими жителями поклали квіти до могили вояків УПА, що загинули у 1943 році під час штурму німецького гарнізону у селі Бараші Ємільчинського району.

Ще один багатолюдний мітинг відбувся сьогодні у Житомирі. Його учасники вшанували борців за волю України біля могили ідеологів українського націоналізму Миколи Сціборського та Омеляна Сеника на території Преображенського собору.

В Івано-Франківську 27 травня до Дня Героїв відбуделася реконструкція бою Української повстанської армії із загонами НКВC.

Реконструкція бою пройшла у Парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка.

Довідка УНІАН. Відзначення Дня героїв було започатковане у 1940 р. під час другого Великого збору ОУН у день, коли від рук агента НКВС у Ротердамі загинуі засновник і керівник ОУН полковник Євген Коновалець, - 23 травня.